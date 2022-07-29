В Украине солнечно, грозы придут в несколько областей: прогноз погоды на 29 июля
Погода в Украине в пятницу, 29 июля, будет солнечной и временами даже жаркой. Исключение – несколько западных областей, куда могут посетить дожди и даже грозы.
Синоптики предупреждают, что дожди могут пройти на Ивано-Франковщине, Буковине и Закарпатье. В остальных регионах будет припекать солнце и будет достаточно тепло.
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Наименьшие температурные показатели – на Севере
Меньше воздух прогреется в северных областях Украины. Так, на Волыни, Ровненщине и Черниговщине столбики термометров поднимутся до +25...+27, в Сумской области – до +24...+26.
Несмотря на возможные дожди, настоящая жара в Закарпатье – +30...+32. Также такие показатели обещают в Николаевской и Запорожье. Жарко будет и в Крыму, в Одесской области и в восточных областях. В остальных регионах температурные показатели будут колебаться в пределах +26...+30.Обратите внимание! В Киеве 29 июля дожди не прогнозируют, температура – +26...+28. Ветер северный 3-8 метров в секунду.
29 июля в Украине будет преобладать сухая солнечная погода, лишь днем в Черновицкой, Ивано-Франковской и вечером в Винницкой области возможен кратковременный дождь с грозой. В Киеве пятница будет солнечной, без осадков,
– подтвердила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на 29 июля.
Ужгород – +30...+32
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +28...+30
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +28...+30
Запорожье – +30...+32
Донецк – +28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +26...+28
Прогноз погоды на 29 июля. / Карта Укргидрометцентра.