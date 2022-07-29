В Украине солнечно, грозы придут в несколько областей: прогноз погоды на 29 июля

Погода в Украине в пятницу, 29 июля, будет солнечной и временами даже жаркой. Исключение – несколько западных областей, куда могут посетить дожди и даже грозы.

Синоптики предупреждают, что дожди могут пройти на Ивано-Франковщине, Буковине и Закарпатье. В остальных регионах будет припекать солнце и будет достаточно тепло.

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Наименьшие температурные показатели – на Севере

Меньше воздух прогреется в северных областях Украины. Так, на Волыни, Ровненщине и Черниговщине столбики термометров поднимутся до +25...+27, в Сумской области – до +24...+26.

Несмотря на возможные дожди, настоящая жара в Закарпатье – +30...+32. Также такие показатели обещают в Николаевской и Запорожье. Жарко будет и в Крыму, в Одесской области и в восточных областях. В остальных регионах температурные показатели будут колебаться в пределах +26...+30.

29 июля в Украине будет преобладать сухая солнечная погода, лишь днем в Черновицкой, Ивано-Франковской и вечером в Винницкой области возможен кратковременный дождь с грозой. В Киеве пятница будет солнечной, без осадков,

– подтвердила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на 29 июля.

В Киеве 29 июля дожди не прогнозируют, температура – +26...+28. Ветер северный 3-8 метров в секунду.

Ужгород – +30...+32

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +28...+30

Запорожье – +30...+32

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +26...+28

Прогноз погоды на 29 июля. / Карта Укргидрометцентра.