В Украину сулит похолодание: где прогремят грозы и выпадут дожди 29 мая
Погода в Украине в пятницу, 29 мая, будет формироваться под влиянием поля пониженного атмосферного давления и атмосферных фронтов. В Украину продолжит поступать холодная и влажная воздушная масса с севера Европы.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какая погода будет 29 мая?
Погода в Украине в течение пятницы, 29 мая, в основном будет облачной, однако с прояснениями. В ночные часы синоптики осадков не предусматривают, однако днем по территории страны местами пройдут кратковременные дожди.
Исключением станут западные регионы. В южной части прогнозируют грозы Ветер будет двигаться северо-западным направлением со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, днем на Правобережье возможны порывы до 20 метров в секунду.
Температура воздуха в течение ночи снизится и будет колебаться в диапазоне от 4 до 10 градусов тепла, зато днем будет несколько теплее, столбики термометров вырастут и будут показывать от 13 до 18 градусов тепла.
Какие температуры будут в областных центрах?
- Киев +14...+16;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +16...+18;
- Ивано-Франковск +16...+18;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +16...+18;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +16...+18;
- Ровно +16...+18;
- Житомир +15...+17;
- Винница +14...+16;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +15...+17;
- Чернигов +15...+17;
- Сумы +15...+17;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +15...+17;
- Харьков +15...+17.
Прогноз погоды на 29 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра
О чем сообщали синоптики?
Напомним, синоптик Наталья Птуха недавно сообщала, что в ближайшее время в Украине сохранится в основном ветреная погода из-за одновременного влияния области низкого атмосферного давления и антициклона над Европой.
Кстати, на территории Украины уже началось метеорологическое лето. Стабильный переход среднесуточной температуры через отметку 15 градусов тепла в основном зафиксировали еще в первой декаде мая, в частности в Киевской области.