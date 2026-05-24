Грозы накроют часть Украины, но жара до +29 не отступает: прогноз погоды на 25 мая
В Украине 25 мая ожидается теплая погода с температурой до +29 градусов. Однако в ряде областей пройдут кратковременные дожди и грозы.
В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая весенняя погода с переменной облачностью. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какой будет погода 25 мая в Украине?
Синоптики прогнозируют локальные кратковременные дожди и грозы в нескольких регионах страны, тогда как большинство областей будут оставаться без существенных осадков. В ночное время дожди возможны на северо-востоке Украины. Днем осадки ожидаются в восточных областях, местами на юге, в Днепропетровской области и в Карпатах. Кое-где возможны грозы.
В других регионах будет преобладать сухая погода. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, что местами будет добавлять ощущение прохлады, особенно в утренние часы. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +21...+26. Теплее всего будет на Закарпатье и в южных областях, где столбики термометров могут подняться до +29 градусов. В Карпатах традиционно прохладнее: ночью +8...+13, днем +15...+20.
На Киевщине синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер также будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью будет колебаться в пределах +11...+16 градусов, днем – +21...+26. В столице ночью ожидается +14...+16, а днем воздух прогреется до +23...+25 градусов.
Какой температуры будут в крупных городах?
- Киев +23...+25;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +23...+25;
- Одесса +24...+26;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +24...+26;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +21...+23.
Погода в Украине на 25 мая / Карта Укргидрометцентра
Напомним, что после длительного тепла в Украине изменится синоптическая ситуация. В конце мая в большинство областей вернутся дожди и грозы. Кое-где даже возможны град и шквалы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Кроме того, состоится ощутимое снижение температурных показателей.