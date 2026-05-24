В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая весенняя погода с переменной облачностью. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 25 мая в Украине?

Синоптики прогнозируют локальные кратковременные дожди и грозы в нескольких регионах страны, тогда как большинство областей будут оставаться без существенных осадков. В ночное время дожди возможны на северо-востоке Украины. Днем осадки ожидаются в восточных областях, местами на юге, в Днепропетровской области и в Карпатах. Кое-где возможны грозы.

В других регионах будет преобладать сухая погода. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, что местами будет добавлять ощущение прохлады, особенно в утренние часы. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +21...+26. Теплее всего будет на Закарпатье и в южных областях, где столбики термометров могут подняться до +29 градусов. В Карпатах традиционно прохладнее: ночью +8...+13, днем +15...+20.

На Киевщине синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер также будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью будет колебаться в пределах +11...+16 градусов, днем – +21...+26. В столице ночью ожидается +14...+16, а днем воздух прогреется до +23...+25 градусов.

Какой температуры будут в крупных городах?

Киев +23...+25;

Ужгород +26...+28;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +22...+24;

Ровно +23...+25;

Житомир +23...+25;

Винница +23...+25;

Одесса +24...+26;

Николаев +25...+27;

Херсон +26...+28;

Симферополь +24...+26;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +22...+24;

Сумы +21...+23;

Полтава +22...+24;

Днепр +24...+26;

Запорожье +25...+27;

Донецк +22...+24;

Луганск +21...+23;

Харьков +21...+23.



Погода в Украине на 25 мая / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что после длительного тепла в Украине изменится синоптическая ситуация. В конце мая в большинство областей вернутся дожди и грозы. Кое-где даже возможны град и шквалы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Кроме того, состоится ощутимое снижение температурных показателей.