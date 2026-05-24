У найближчу добу в Україні збережеться тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода 25 травня в Україні?
Синоптики прогнозують локальні короткочасні дощі та грози у кількох регіонах країни, тоді як більшість областей залишатимуться без істотних опадів. У нічний час дощі можливі на північному сході України. Вдень опади очікуються у східних областях, місцями на півдні, у Дніпропетровській області та в Карпатах. Подекуди можливі грози.
В інших регіонах переважатиме суха погода. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, що місцями додаватиме відчуття прохолоди, особливо у ранкові години. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16 градусів, а вдень повітря прогріється до +21…+26. Найтепліше буде на Закарпатті та у південних областях, де стовпчики термометрів можуть піднятися до +29 градусів. У Карпатах традиційно прохолодніше: вночі +8…+13, вдень +15…+20.
На Київщині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер також буде північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура по області вночі коливатиметься в межах +11…+16 градусів, вдень – +21…+26. У столиці вночі очікується +14…+16, а вдень повітря прогріється до +23…+25 градусів.
Якою температури будуть у великих містах?
- Київ +23...+25;
- Ужгород +26...+28;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +24...+26;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +22...+24;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +24...+26;
- Миколаїв +25...+27;
- Херсон +26...+28;
- Сімферополь +24...+26;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +22...+24;
- Суми +21...+23;
- Полтава +22...+24;
- Дніпро +24...+26;
- Запоріжжя +25...+27;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +21...+23;
- Харків +21...+23.
Погода в Україні на 25 травня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, що після тривалого тепла в Україні зміниться синоптична ситуація. Наприкінці травня в більшість областей повернуться дощі та грози. Подекуди навіть можливі град та шквали зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Крім того, відбудеться відчутне зниження температурних показників.