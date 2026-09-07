Лето еще не уходит: какая погода ожидается в Украине на этой неделе

На следующей неделе в Украине сохранится теплая, а местами и жаркая погода. Температура будет выше климатической нормы, хотя в отдельных регионах возможны кратковременные дожди, грозы и туманы.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для Meteoprog.

Какая погода будет в Украине на следующей неделе?

В период с 7 по 13 сентября в Украине ожидается преимущественно теплая погода, а температурный режим будет выше климатической нормы. Самая жаркая погода будет в южных и восточных областях, а также в Крыму. При этом сильных и продолжительных осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 7 сентября, почти по всей Украине будет сухо. Кратковременный дождь возможен только ночью на крайнем востоке. Днем температура составит +19…+24 градуса, а на крайнем юге местами воздух прогреется до +26.

Во вторник, 8 сентября, антициклон принесет малооблачную и сухую погоду. Ночью будет +8…+13 градусов, в северных и восточных областях местами +5…+7, а днем температура повысится до +21…+26.

В среду, 9 сентября, осадков не ожидается. Утром местами возможен слабый туман. Днем температура составит +24…+29 градусов, а на западе местами достигнет +30…+33.

В четверг, 10 сентября, большинство областей останутся под влиянием теплой и сухой погоды. Лишь на западе возможны кратковременные грозовые дожди, шквалы и мелкий град. Днем воздух прогреется до +28…+33 градусов.

Пятница, 11 сентября, может принести небольшие дожди, возможны преимущественно на севере. На остальной территории будет сухо. Дневная температура будет колебаться от +21…+26 градусов на севере и западе до +26…+31 на остальной территории.

Выходные начнутся с субботы, 12 сентября. В этот день прогнозируются кратковременные дожди пройдут в западных и центральных областях. На востоке, юге и в Днепропетровской области дневная температура составит +28…+33 градуса, тогда как в других регионах будет около +20…+25.

В воскресенье, 13 сентября, существенных осадков не ожидается, за исключением кратковременного дождя ночью на севере Левобережья. Днем температура составит +22…+27 градусов, а в Одесской области и в Крыму местами до +30.