Дожди со снегом пройдут в части областей, местами пригреет до +12: прогноз погоды на 14 февраля

Погода в Украине в субботу, 14 февраля, будет облачной. Из-за атмосферных фронтов в части областей пройдут дожди, местами они будут с мокрым снегом. Также предупреждают о возможном образовании туманов и гололеда.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 14 февраля в Украине?

По данным синоптиков, в южных, восточных и большинстве центральных областей пройдут дожди. Такие же осадки стоит ждать на Закарпатье и Прикарпатье ночью. Также в ночные часы дождь может сопровождаться мокрым снегом.

Предупреждают, что в северных, большинстве западных, центральных и Харьковской областях в течение первой половины дня будет образовываться туман. На дорогах будет гололедица, за исключением южной и юго-восточной части.

Ветер будет двигаться северо-западным и юго-восточными направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В дневное время она составит до 5 градусов тепла. На Закарпатье и в южной части страны в течение ночи будет от 1 до 6 градусов тепла, а днем ожидается от 4 до 9 градусов тепла. В Крыму пригреет до 12 градусов тепла.

Как изменится погода в крупных городах?

Киев +2...+4;

Ужгород +6...+8;

Львов +4...+6;

Ивано-Франковск +4...+6;

Тернополь +2...+4;

Черновцы +2...+4;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир +2...+4;

Винница +4...+6;

Одесса +7...+9;

Николаев +5...+7;

Херсон +5...+7;

Симферополь +9...+11;

Кропивницкий +2...+4;

Черкассы +2...+4;

Чернигов +1...+3;

Сумы +2...+4;

Полтава +2...+4;

Днепр +4...+6;

Запорожье +6...+8;

Донецк +3...+5;

Луганск +1...+3;

Харьков +2...+4.



Прогноз погоды в Украине на 14 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какие прогнозы были раньше?