Морозы до -25, в части областей –снег: прогноз погоды в Украине на 1 февраля
Погода в Украине с началом февраля будет холодной. В ночное время возможно значительное снижение температуры, в части областей ожидаются осадки в виде снега.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 1 февраля?
Температура ночью будет колебаться в пределах от 20 до 25 градусов мороза, днем ожидается от 12 до 17 градусов мороза. На Прикарпатье, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью будет от 15 до 20 градусов мороза.
Днем в этих областях она составит от 9 до 14 градусов мороза. В южных областях в ночные часы столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов мороза, течение дня показатели будут колебаться от 4 до 9 градусов мороза.
На территорию Крыма и Закарпатья прогнозируют от 1 до 6 градусов мороза в течение суток, только на Закарпатье днем местами возможно около 0 градусов. Значительных осадков не будет, только в юго-восточной части ночью будет снег.
Также синоптики предупреждают о возможной гололедице, которая сохранится на дорогах. Ветер в основном будет северного направления и, согласно прогнозу специалистов, будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Какая погода будет в областных центрах?
- Киев -16...-14;
- Ужгород -1...+1;
- Львов -13...-11;
- Ивано-Франковск -12...-10;
- Тернополь -14...-12;
- Черновцы -12...-10;
- Хмельницкий -14...-12;
- Луцк -15...-13;
- Ровно -15...-13;
- Житомир -15...-13;
- Винница -15...-13;
- Одесса -8...-6;
- Николаев -8...-6;
- Херсон -7...-5;
- Симферополь -4...-2;
- Кропивницкий -13...-11;
- Черкассы -15...-13;
- Чернигов -15...-13;
- Сумы -16...-14;
- Полтава -15...-13;
- Днепр -11...-9;
- Запорожье -7...-5;
- Донецк -11...-9;
- Луганск -16...-14;
- Харьков -14...-12.
Прогноз погоды в Украине на 1 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ждать с началом февраля?
Напомним, Наталья Птуха сообщала, что сейчас в Украине ожидается тенденция к снижению температур в первые дни месяца. Впрочем, течение месяца синоптики предусматривают показатели выше климатической нормы.
Также предупреждали, что сильный холод в ближайшие дни распространится с северных на некоторые западные и центральные области. Наиболее значительные морозы будут в первые дни февраля, может быть до 26 градусов мороза.