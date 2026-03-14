Теплые условия, но в части областей – шквалы: прогноз погоды на 15 марта

Погода в Украине в воскресенье, 15 марта, будет незначительно облачной и без осадков. Температурные показатели по сравнению с прошлым днем изменений не претерпят. В то же время синоптики предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в воскресенье?

Укргидрометцентр прогнозирует отсутствие осадков. Ветер будет двигаться юго-восточным и восточным направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В дневное время прогреется и ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В то же время специалисты отмечают, что на юго-востоке страны, ночью и в западных областях возможны сильные шквалы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах,

– говорится в сообщении.

Как изменится погода в крупных городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +12...+14;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +11...+13;

Ровно +11...+13;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +9...+11;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +9...+11;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +10...+12;

Полтава +10...+12;

Днепр +10...+12;

Запорожье +11...+13;

Донецк +11...+13;

Луганск +11...+13;

Харьков +10...+12;



Прогноз погоды в Украине на 15 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

