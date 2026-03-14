Теплые условия, но в части областей – шквалы: прогноз погоды на 15 марта
14 марта, 16:35
Маргарита Волошина

Погода в Украине в воскресенье, 15 марта, будет незначительно облачной и без осадков. Температурные показатели по сравнению с прошлым днем изменений не претерпят. В то же время синоптики предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в воскресенье?

Укргидрометцентр прогнозирует отсутствие осадков. Ветер будет двигаться юго-восточным и восточным направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В дневное время прогреется и ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В то же время специалисты отмечают, что на юго-востоке страны, ночью и в западных областях возможны сильные шквалы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах, 
говорится в сообщении.

Как изменится погода в крупных городах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +9...+11;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +9...+11;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +10...+12;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +10...+12;


Прогноз погоды в Украине на 15 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какие прогнозы давали раньше?

  • На выходных 14 – 15 марта погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому в основном ожидаются сухие условия, будет малооблачно. В дневное время будет умеренно тепло, однако в ночные часы возможны незначительные заморозки.

  • В целом погода в конце недели будет теплой и комфортной, хотя показатели несколько снизятся. В то же время синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, которые будут ощутимыми в некоторых частях страны.

  • Заметим, что недавно в сети появились новости с заголовками, что в ближайшие дни "Украину снова засыплет снегом". Подобные формулировки являются манипулятивными и не соответствуют реальному прогнозу.