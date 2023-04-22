Дождь: прогноз погоды в Украине на 23 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 23 апреля, будет умеренно теплой. На большинстве территории Украины – сухо. Только кое-где будет дождь.
Небольшие дожди возможны в восточных областях, на Юге, на Днепропетровщине, в Карпатах и прикарпатских регионах.
Кстати говоря Пригреет уже повсюду: когда в Украине потеплеет до +20 градусов
Туманно, но тепло
В центральных и южных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.
В общем, в областях будет тепло. Днем температура воздуха составит от 13 до 19 градусов. Холоднее всего – на Востоке, самое теплое – на Закарпатье, Львовщине и Одесщине.
В Киеве столбики термометров будут показывать +16...+18 градусов. Осадков в столице не следует ожидать.
Температура в больших городах Украины
Киев – +16...+18
Ужгород – +17...+15
Львов – ++17...+15
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +14...+16
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +15...+17
Одесса – +14...+16
Николаев – +16...+18
Херсон – +15...+17
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +16...+18
Сумы – +15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +14...+16
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15