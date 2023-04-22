Дождь: прогноз погоды в Украине на 23 апреля

Погода в воскресенье, 23 апреля, будет умеренно теплой. На большинстве территории Украины – сухо. Только кое-где будет дождь.

Небольшие дожди возможны в восточных областях, на Юге, на Днепропетровщине, в Карпатах и прикарпатских регионах.

Кстати говоря Пригреет уже повсюду: когда в Украине потеплеет до +20 градусов

Туманно, но тепло

В центральных и южных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

В общем, в областях будет тепло. Днем температура воздуха составит от 13 до 19 градусов. Холоднее всего – на Востоке, самое теплое – на Закарпатье, Львовщине и Одесщине.

В Киеве столбики термометров будут показывать +16...+18 градусов. Осадков в столице не следует ожидать.

Температура в больших городах Украины

Киев – +16...+18

Ужгород – +17...+15

Львов – ++17...+15

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +14...+16

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +15...+17

Одесса – +14...+16

Николаев – +16...+18

Херсон – +15...+17

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +16...+18

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15



Погода в Украине / Карта Укргидрометцентра