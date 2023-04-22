Так, невеликі дощі можливі у східних областях, на Півдні, на Дніпропетровщині, в Карпатах та прикарпатських регіонах.
До речі Пригріє вже всюди: коли в Україні потеплішає до +20 градусів
Туманно, але тепло
У центральних і південних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду.
Загалом в областях буде тепло. Вдень температура повітря сягатиме від 13 до 19 градусів. Найхолодніше – на Сході, найтепліше – на Закарпатті, Львівщині та Одещині.
У Києві стовпчики термометрів показуватимуть +16...+18 градусів. Опадів у столиці не слід чекати.
Температура у великих містах України
Київ – +16...+18
Ужгород – +17...+15
Львів – ++17...+15
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +14...+16
Рівне – +16...+18
Житомир – +16...+18
Вінниця – +15...+17
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +16...+18
Суми – +15...+17
Полтава – +15...+17
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15
Погода в Україні / Карта Укргідрометцентру