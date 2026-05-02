Приближается ощутимое потепление, но местами – заморозки: прогноз погоды на 3 мая в Украине

Погода в Украине в воскресенье, 3 мая, будет переменно облачной. Существенных осадков в течение суток синоптики не предвидят, в то же время температурные значения в основном будут комфортными.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 3 мая?

По данным синоптиков, ветер будет двигаться юго-западным направлением, в юго-восточной части страны от будет северо-восточным. Ожидается, что сильных порывов не будет, ветер будет со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, но поверхности почвы возможны заморозки в пределах от 0 до 3 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла.

В то же время в большинстве северных и западных регионов температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла. В дневные часы там синоптики прогнозируют ощутимое повышение, которое будет от 16 до 21 градусов тепла.

Обратите внимание! В Украине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Ночью 3 мая в центральных, южных, восточных и Сумской областях и ночью 4 мая в восточных регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов мороза. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Что прогнозируют для Киева и области?

В Киевской области и столице 3 мая ожидается переменная облачность без осадков. Ветер также будет двигаться юго-западным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температурные значения будут комфортными.

В области ночью температура воздуха будет от 3 до 8 градусов тепла, днем повысится и составит от 16 до 21 градуса тепла. В Киеве ночью прогнозируют от 6 до 8 градусов тепла, днем – от 17 до 19 градусов тепла.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +17...+19;

Ужгород +18...+20;

Львов +19...+21;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +18...+20;

Черновцы +18...+20;

Хмельницкий +18...+20;

Луцк +19...+21;

Ровно +19...+21;

Житомир +18...+20;

Винница +15...+17;

Одесса +13...+15;

Николаев +14...+16;

Херсон +13...+15;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +18...+20;

Сумы +18...+20;

Полтава +13...+15;

Днепр +13...+15;

Запорожье +13...+15;

Донецк +13...+15;

Луганск +13...+15;

Харьков +13...+15.



Прогноз погоды в Украине на 3 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какой погоды ждать?

До конца текущей недели на территории Украины прогнозируют сухую и малооблачную погоду с постепенным повышением температуры под влиянием антициклона. Дневные максимумы ощутимо вырастут, за исключением восточных областей.

Заметим, что ранее прохладная погода была вызвана прохождением атмосферных фронтов, в результате чего могут наблюдаться осадки различной интенсивности и фаз. Это является нормой для весны, которая является переходным периодом.