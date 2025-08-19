В Украине, 20 августа, будет небольшая облачность. Синоптики не прогнозируют на территории областей осадки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также В Украину идет похолодание: когда и в каких областях снизится температура, возможны ли заморозки

Какой будет погода 20 августа?

Синоптики отмечают, что ожидается преимущественно юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 10 до 15 градусов, в южной части +14 – +19; днем от 22 до 27 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны до +30.

Какая температура будет в городах?

Киев +24...+26;

Ужгород +26...+28;

Львов +26...+28;

Ивано-Франковск +25...+27;

Тернополь +25...+27;

Черновцы +25...+27;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +25...+27;

Ровно +25...+27;

Житомир +24...+26;

Винница +24...+26;

Одесса +28...+30;

Николаев +28...+30;

Херсон +28...+30;

Симферополь +28...+30;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +22...+24;

Сумы +23...+25;

Полтава +25...+27;

Днепр +26...+28;

Запорожье +28...+30;

Донецк +26...+28;

Луганск +26...+28;

Харьков +26...+28.



Погода на 20 августа / Карта Укргидрометцентр

Когда могут быть ливни и грозы?