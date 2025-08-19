В некоторых регионах Украины до +30, будут ли дожди: прогноз погоды на 20 августа
В Украине, 20 августа, будет небольшая облачность. Синоптики не прогнозируют на территории областей осадки.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 20 августа?
Синоптики отмечают, что ожидается преимущественно юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет от 10 до 15 градусов, в южной части +14 – +19; днем от 22 до 27 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны до +30.
Какая температура будет в городах?
- Киев +24...+26;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +26...+28;
- Ивано-Франковск +25...+27;
- Тернополь +25...+27;
- Черновцы +25...+27;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +25...+27;
- Ровно +25...+27;
- Житомир +24...+26;
- Винница +24...+26;
- Одесса +28...+30;
- Николаев +28...+30;
- Херсон +28...+30;
- Симферополь +28...+30;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +28...+30;
- Донецк +26...+28;
- Луганск +26...+28;
- Харьков +26...+28.
Погода на 20 августа / Карта Укргидрометцентр
Когда могут быть ливни и грозы?
Согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, в среду, 20 августа, дождей на территории Украины не ожидается.
В четверг, 21 августа, еще будет преобладать спокойная и сухая погода в большинстве регионов. Однако в западной части днем начнется дождь с грозой. Кое-где возможны сильные ливни, а также шквалы, 15 – 20 метров в секунду.
В пятницу, 22 августа, на Западе и Севере страны будет преобладать облачная, дождливая и прохладная погода, одновременно на остальной территории Украины – жарко и сухо.