Укр Рус
24 Канал Новости Украины Погода на 4 жовтня
3 октября, 15:30
3

Дожди, сильный ветер и снова мокрый снег: прогноз погоды на 4 октября

София Рожик

Суббота, 4 октября, не будет радовать украинцев хорошей погодой. Почти повсеместно ожидаются дожди и сильный ветер.

Также будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Бабье лето и дожди или похолодание вплоть до морозов и снега: какой будет погода в октябре – интервью

Какой будет погода 4 октября?

Синоптики прогнозируют, что ночью в большинстве западных, Одесской и Винницкой областях будут идти умеренные дожди.

Умеренно дождливо будет по Украине и днем, кроме востока.

А в Одесской, области днем и на Николаевщине и Херсонщине местами пройдут значительные дожди с грозами.

В северной части страны будет небольшой дождь.

Ветер в этот день прогнозируется преимущественно юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а ночью на юго-востоке, днем на востоке страны местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать +5 – +10. Днем будет +12 – +17, а на востоке и юге страны воздух прогреется даже до +20.

Тем временем на высокогорье Карпат прогнозируют дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью будет около 0 градусов, а днем +1 – +6.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +14...+16;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +13...+15;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +17...+19;
  • Херсон +17...+19;
  • Симферополь +19...+21;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +14...+16;
  • Сумы +14...+16;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +17...+19;
  • Запорожье +17...+19;
  • Донецк +19...+21;
  • Луганск +19...+21;
  • Харьков +17...+19.

Прогноз погоды в Украине на 4 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости