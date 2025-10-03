Также будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 4 октября?

Синоптики прогнозируют, что ночью в большинстве западных, Одесской и Винницкой областях будут идти умеренные дожди.

Умеренно дождливо будет по Украине и днем, кроме востока.

А в Одесской, области днем и на Николаевщине и Херсонщине местами пройдут значительные дожди с грозами.

В северной части страны будет небольшой дождь.

Ветер в этот день прогнозируется преимущественно юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а ночью на юго-востоке, днем на востоке страны местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать +5 – +10. Днем будет +12 – +17, а на востоке и юге страны воздух прогреется даже до +20.

Тем временем на высокогорье Карпат прогнозируют дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью будет около 0 градусов, а днем +1 – +6.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +14...+16;

Ужгород +14...+16;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +11...+13;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +13...+15;

Одесса +16...+18;

Николаев +17...+19;

Херсон +17...+19;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +14...+16;

Сумы +14...+16;

Полтава +14...+16;

Днепр +17...+19;

Запорожье +17...+19;

Донецк +19...+21;

Луганск +19...+21;

Харьков +17...+19.

Прогноз погоды в Украине на 4 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

