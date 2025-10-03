Также будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 4 октября?
Синоптики прогнозируют, что ночью в большинстве западных, Одесской и Винницкой областях будут идти умеренные дожди.
Умеренно дождливо будет по Украине и днем, кроме востока.
А в Одесской, области днем и на Николаевщине и Херсонщине местами пройдут значительные дожди с грозами.
В северной части страны будет небольшой дождь.
Ветер в этот день прогнозируется преимущественно юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а ночью на юго-востоке, днем на востоке страны местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать +5 – +10. Днем будет +12 – +17, а на востоке и юге страны воздух прогреется даже до +20.
Тем временем на высокогорье Карпат прогнозируют дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью будет около 0 градусов, а днем +1 – +6.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +14...+16;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +13...+15;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +19...+21;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +14...+16;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +17...+19;
- Запорожье +17...+19;
- Донецк +19...+21;
- Луганск +19...+21;
- Харьков +17...+19.
Прогноз погоды в Украине на 4 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
В ближайшие 5 – 7 дней в Украине не будет резкого потепления, небольшое повышение температуры до комфортных показателей прогнозируют лишь на юго-востоке.
Тем временем 29 – 30 сентября Карпаты засыпало снегом, там температура воздуха местами опустилась до -3.
Первый снег также заметили уже и в Киевской области. Местные делились видео, подтверждающие это.