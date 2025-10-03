Також буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 4 жовтня?

Синоптики прогнозують, що вночі у більшості західних, Одеській та Вінницькій областях йтимуть помірні дощі.

Помірно дощитиме по Україні і вдень, окрім сходу.

А на Одещині, вдень і на Миколаївщині та Херсонщині місцями пройдуть значні дощі з грозами.

У північній частині країни буде невеликий дощ.

Вітер цього дня прогнозується переважно південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а вночі на південному сході, вдень на сході країни місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5 – +10. Вдень буде +12 – +17, а на сході та півдні країни повітря прогріється навіть до +20.

Тим часом на високогір'ї Карпат прогнозують дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі буде близько 0 градусів, а вдень +1 – +6.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +14...+16;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Вінниця +13...+15;
  • Одеса +16...+18;
  • Миколаїв +17...+19;
  • Херсон +17...+19;
  • Сімферополь +19...+21;
  • Кропивницький +15...+17;
  • Черкаси +14...+16;
  • Чернігів +14...+16;
  • Суми +14...+16;
  • Полтава +14...+16;
  • Дніпро +17...+19;
  • Запоріжжя +17...+19;
  • Донецьк +19...+21;
  • Луганськ +19...+21;
  • Харків +17...+19.

Погода 4 жовтня

Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини