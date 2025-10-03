Також буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 4 жовтня?
Синоптики прогнозують, що вночі у більшості західних, Одеській та Вінницькій областях йтимуть помірні дощі.
Помірно дощитиме по Україні і вдень, окрім сходу.
А на Одещині, вдень і на Миколаївщині та Херсонщині місцями пройдуть значні дощі з грозами.
У північній частині країни буде невеликий дощ.
Вітер цього дня прогнозується переважно південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а вночі на південному сході, вдень на сході країни місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5 – +10. Вдень буде +12 – +17, а на сході та півдні країни повітря прогріється навіть до +20.
Тим часом на високогір'ї Карпат прогнозують дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі буде близько 0 градусів, а вдень +1 – +6.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +14...+16;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Вінниця +13...+15;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Сімферополь +19...+21;
- Кропивницький +15...+17;
- Черкаси +14...+16;
- Чернігів +14...+16;
- Суми +14...+16;
- Полтава +14...+16;
- Дніпро +17...+19;
- Запоріжжя +17...+19;
- Донецьк +19...+21;
- Луганськ +19...+21;
- Харків +17...+19.
Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
У найближчі 5 – 7 днів в Україні не буде різкого потепління, невелике підвищення температури до комфортних показників прогнозують лише на південному сході.
Тим часом 29 – 30 вересня Карпати засипало снігом, там температура повітря подекуди опустилася до -3.
Перший сніг також помітили вже й на Київщині. Місцеві ділилися відео, що підтверджують це.