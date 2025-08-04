4 августа, 15:55
Местами до +34, переменная облачность и без осадков: прогноз погоды на 5 августа
В Украине во вторник, 5 августа, ожидается переменная облачность. На этот день синоптики осадков не прогнозируют.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 5 августа?
Во вторник, 5 августа, ветер будет преимущественно северо-западный, порывы которого будут достигать от 5 до 10 метров в секунду.
Температура в южной части ночью +18 – +23, днем +30 – +34; на остальной территории ночью будет 14 – 19 градусов тепла, днем 24 – 29 градусов тепла.
В Карпатах ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура ночью будет 8 – 13 градусов тепла, днем +18 – +23.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +26...+28;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+29;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +26...+28;
- Винница +28...+30;
- Одесса +31...+33;
- Николаев +31...+33;
- Херсон +31...+33;
- Симферополь +31...+33;
- Кропивницкий +30...+32;
- Черкассы +28...+30;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +26...+28;
- Полтава +28...+30;
- Днепр +30...+32;
- Запорожье +30...+32;
- Донецк +28...+30;
- Луганск +28...+30;
- Харьков +28...+30.