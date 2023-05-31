"Будет ощутимое похолодание": в начале лета в Украине снова снизится температура​

Уже завтра начнется долгожданное лето.Какую же погоду ждать украинцам, спрогнозировали синоптики. Интересно, что еще возможно ощутимое похолодание.

Снижение температуры ожидается уже в начале июня. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В Украине прогнозируют похолодание

Наталья Птуха отметила, ожидается, что 2 – 3 июня по Украине будет проходить атмосферный фронт. За ним снова последует понижение температуры.

То есть 3 и 4 июня будет ощутимо прохладнее, чем сейчас,

– рассказала синоптик.

Кроме того, позже возможно развитие циклонической деятельности. Птуха объяснила, что если уже будет циклон, возможно, будет больше осадков, соответственно облачность, поэтому температура будет не слишком высокой. В частности, 3 июня по всей Украине прогнозируют лишь +19...+25 градусов.

"Жары, антициклона, полностью без осадков погоды не ожидаем все же", – подытожила синоптик.

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Прогноз погоды на 3 июня / Скриншот из Укргидрометцентра