От грозовых дождей и шквалов до +38 градусов: какая погода ожидается на этой неделе

Новая неделя наступит в Украине с жаркой и переменчивой погодой. Местами температура воздуха будет подниматься до +38 градусов, хотя в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какой прогноз погоды на неделю?

В понедельник, 17 августа, днем кратковременные грозовые дожди местами будут идти в западных областях. На Полесье возможны град и шквалы со скоростью 17 – 22 метра в секунду. Температура воздуха составит +15…+20 градусов ночью и +31…+36 градусов днем. На Волыни и побережье морей будет прохладнее – +24…+29 градусов.

Во вторник, 18 августа, ночью в западных областях ожидаются значительные дожди. Днем они охватят Одесскую, Черкасскую и Киевскую области. Местами возможны грозы, град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Ночью температура будет держаться в пределах +15…+20 градусов, а днем нагреется до +31…+36 градусов. На западе страны температура снизится до +18…+24 градусов.

В среду, 19 августа, кратковременные дожди с грозами ночью пройдут в центральных, северных и северо-восточных областях, а днем – на крайнем западе. Местами возможен шквальный ветер со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха составит +9…+14 градусов ночью и +21…+26 градусов днем. На крайнем востоке и в Одесской области температура поднимется до +26…+31 градуса.

В четверг, 20 августа, ночью дожди пройдут в северо-западных областях. Столбики термометров ночью будут держаться в пределах +13…+19 градусов. На западе и севере страны дневная температура составит +22…+27 градусов, в центральных, южных и восточных областях – +29…+35 градусов.

В пятницу, 21 августа, кратковременные грозовые дожди прогнозируются местами в западных и северо-западных регионах. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+20 градусов. Днем в северо-западной части потеплеет до +25…+30 градусов, а в остальных областях – до +32…+37 градусов.

В субботу, 22 августа, в северных и западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью температура воздуха составит +17…+22 градуса. Днем прогнозируется +33…+38 градусов, а на северо-западе будет +25…+30 градусов.

В воскресенье, 23 августа, осадков не прогнозируется в большинстве областей. Лишь ночью местами в центральных и северных регионах возможны небольшие кратковременные дожди. На севере и западе страны ночью будет +10…+15 градусов, а днем потеплеет до +23…+28 градусов. В остальных областях температура составит +16…+21 градус ночью и +29…+34 градуса днем.