Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Який прогноз погоди на тиждень?

У понеділок, 17 серпня, вдень короткочасні грозові дощі місцями йтимуть у західних областях. На Поліссі можливі град і шквали зі швидкістю 17 – 22 метрів за секунду. Температура повітря становитиме +15…+20 градусів вночі та +31…+36 градусів удень. На Волині та узбережжі морів буде прохолодніше – +24…+29 градусів.

У вівторок, 18 серпня, вночі у західних областях очікуються значні дощі. Вдень вони накриють Одеську, Черкаську та Київську області. Подекуди можливі грози, град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Вночі температура триматиметься в межах +15…+20 градусів, а вдень пригріє до +31…+36 градусів. На заході країни температура знизиться до +18…+24 градусів.

У середу, 19 серпня, короткочасні дощі з грозами вночі пройдуть у центральних, північних та північно-східних областях, а вдень – на крайньому заході. Місцями можливий шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря буде +9…+14 градусів вночі та +21…+26 градусів удень. На крайньому сході та Одещині пригріє до +26…+31 градуса.

У четвер, 20 серпня, вночі дощі йтимуть у північно-західних областях. Стовпчики термометрів уночі триматимуться в межах +13…+19 градусів. На заході та півночі країни температура вдень становитиме +22…+27 градусів, у центральних, південних та східних областях – +29…+35 градусів.

У п'ятницю, 21 серпня, короткочасні грозові дощі прогнозують місцями у західних та північно-західних регіонах. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +15…+20 градусів. Вдень у північно-західній частині потепліє до +25…+30 градусів, а в решті областей – до +32…+37 градусів.

У суботу, 22 серпня, у північних та західних областях очікуються короткочасні грозові дощі. Уночі температур повітря становитиме +17…+22 градуси. Вдень прогнозують +33…+38 градусів, а на північному заході буде +25…+30 градусів.

У неділю, 23 серпня, опадів не прогнозують у більшості областей. Лише вночі місцями у центральних та північних регіонах можливі невеликі короткочасні дощі. На півночі та заході країни вночі буде +10…+15 градусів, а вдень потепліє до +23…+28 градусів. В інших областях температура становитиме +16…+21 градус вночі та +29…+34 градуси вдень.