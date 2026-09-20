Украину накроет волна дождей с порывами ветра: прогноз погоды на неделю

На следующей неделе в Украине ожидается переменчивая и дождливая погода. Активный южный циклон принесет непогоду в середине недели. Однако на выходных погода улучшится.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 21 сентября, ночью дожди пройдут в западных областях, а днем осадки распространятся также на северные, северо-восточные и центральные регионы. Кроме того, возможны грозы. Ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду, но во время гроз ожидаются порывы. Ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов. Днем в центральных, восточных и южных областях температура поднимется до +22…+27 градусов, а на Западе и Севере будет несколько прохладнее – +14…+20 градусов.

Во вторник, 22 сентября, небольшие дожди местами возможны в ночные часы на Севере и Западе страны, а также в Крыму. Днем дожди, местами с грозами, ожидаются на Правобережье и Крымском полуострове. Ночью столбики термометров покажут +7…+12 градусов, а днем поднимутся до +14…+19 градусов. В юго-восточных областях прогнозируют +16…+21 градус.

В среду, 23 сентября, в южных, центральных, северных и северо-восточных областях ожидаются сильные дожди, местами с грозами. В западных регионах будут преобладать небольшие дожди. Днем местами возможны порывы ветра со скоростью 17 – 22 метра в секунду. Температура воздуха составит +7…+12 градусов ночью и +12…+17 градусов днем. На крайнем Востоке прогнозируют до +20 градусов.

В четверг, 24 сентября, ночью значительные, местами сильные дожди пройдут на севере страны. В других регионах осадки будут локальными и небольшими. Дожди будут идти и днем, местами с грозами. Местами, кроме южных областей, порывы ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду. Ночью температура составит +6…+11 градусов, а днем потеплеет лишь до +12…+17 градусов. В северо-западных областях в течение суток будет до +10 градусов.

В пятницу, 25 сентября, умеренные дожди ожидаются в северных и западных регионах. Температура будет колебаться в пределах +6…+11 градусов ночью и +17…+22 градусов днем. В западных областях будет прохладнее – +8…+13 градусов.

В субботу, 26 сентября, в западных областях будут идти дожди. Столбики термометров покажут +8…+13 градусов ночью и +18…+23 градуса днем. На западе страны воздух прогреется до +12…+17 градусов.

В воскресенье, 27 сентября, в западных и северных областях снова пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура ночью ожидается в пределах +9…+14 градусов, а днем потеплеет до +21…+26 градусов. В западных и северных регионах температура повысится до +14…+19 градусов.