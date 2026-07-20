Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какой прогноз погоды на неделю?

В понедельник, 20 июля, на погоду будет влиять атмосферный фронт, поэтому ожидаются дожди с грозами в западных, северных и центральных областях. Местами возможны град и шквалы до 15–20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +14…+20 градусов. Днем температура поднимется до +20…+26 градусов на западе и +26…+31 градусов в других регионах. Жарче всего будет на востоке и юге – в пределах +30…+35 градусов.

Во вторник, 21 июля, грозовые дожди прогнозируются местами в центральных и северо-восточных областях. Днем там также возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +21 градуса в зависимости от региона. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов на северо-западе и до +35 градусов на крайнем юго-востоке и в Крыму.

В среду, 22 июля, пониженное атмосферное давление приведет к дождям в большинстве областей. Осадков не прогнозируется только на крайнем востоке, в Крыму и на Закарпатье. В центральных и юго-западных регионах местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы до 20 метров в секунду. На западе днем столбики термометров покажут +18...+23 градуса. В то же время на юго-востоке температура поднимется до +34 градусов.

В четверг, 23 июля, дожди с грозами возможны ночью на Левобережье и днем на северо-западе страны. В северо-восточной части местами осадки будут значительными. Температура воздуха в ночные часы составит +9…+16 градусов, днем – +21…+26 градусов. В то же время на крайнем юге температура поднимется до +28 градусов.

В пятницу, 24 июля, днем кратковременные грозовые дожди пройдут преимущественно в западных и северных областях. Температура воздуха на западе страны ночью ожидается в пределах +9…+14 градусов, днем прогреется до +19…+24 градусов. В других регионах ночью будет теплее – +12…+17 градусов, а днем – +22…+27 градусов. На крайнем юге местами прогнозируют до +30 градусов.

В субботу, 25 июля, только в Крыму и Приазовье днем прогнозируются сильные грозовые дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+18 градусов ночью и +22…+30 градусов днем.

В воскресенье, 26 июля, под влиянием циклона с юга дожди, местами сильные, вновь охватят большинство регионов. Значительные осадки минуют только западные области. Температура воздуха составит +13...+18 градусов ночью и +22...+27 градусов днем.