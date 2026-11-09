От мокрого снега до +20 градусов: какой будет погода в Украине на этой неделе

Новая неделя в Украине начнется с преимущественно сухой погоды, которая впоследствии сменится дождливой. При этом теплее всего будет на юге и юго-востоке страны, где дневная температура местами достигнет +20 градусов

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Как будет меняться погода на этой неделе?

В понедельник, 9 ноября, осадков не прогнозируется по всей территории страны. В юго-западных областях местами возможен туман. Температура воздуха составит -5…0 градусов ночью и +3…+8 градусов днем. На крайнем юге местами возможно повышение до +10 градусов.

Во вторник, 10 ноября, сохранится сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -4 до +1 градуса, а днем составит +4…+9 градусов. На крайнем юге и в Крыму местами воздух прогреется до +10…+11 градусов.

В среду, 11 ноября, погода начнет меняться. Ночью в западных областях ожидаются дожди с мокрым снегом. Днем дождь будет идти в большинстве регионов, кроме восточных областей. На севере местами возможен мокрый снег. При этом температура воздуха ночью составит -2…+3 градуса. Днем в северных и западных областях будет +1…+6 градусов, в других регионах – +7…+12 градусов.

В четверг, 12 ноября, ночью дожди пройдут в восточных областях и Крыму, а днем – в большинстве областей. Местами осадки будут небольшими, кое-где – умеренными. Ночью столбики термометров покажут 0…+5 градусов, а днем – +4…+9 градусов. В то же время в южных регионах и на Прикарпатье будет теплее: +5…+10 градусов ночью и +11…+16 градусов днем.

В пятницу, 13 ноября, под влиянием атмосферных фронтов погода будет нестабильной. Будут идти умеренные дожди, а в западных областях местами с мокрым снегом. Днем в южных областях и на Левобережье возможны порывы ветра до 17 – 22 метров в секунду. Температура воздуха составит +7…+12 градусов ночью и +11…+17 градусов днем. В западных областях похолодает до +1…+7 градусов. В то же время в Крыму может потеплеть до +20 градусов.

В субботу, 14 ноября, ночью будут идти дожди в большинстве областей, кроме западных. Днем осадки ожидаются на крайнем юго-востоке. Иногда дождь будет сопровождаться мокрым снегом. Ветер ночью на Левобережье будет юго-западный со скоростью до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха составит 0…+6 градусов ночью и +2…+8 градусов днем. В юго-восточной части страны в течение суток будет теплее – около +7…+12 градусов.

В воскресенье, 15 ноября, благодаря антициклону с запада осадки прекратятся. Ночью температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса, днем составит +1…+6 градусов.