Від мокрого снігу до +20 градусів: якою буде погода в Україні цього тижня

Погода

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Як змінюватиметься погода на тижні?

У понеділок, 9 листопада, опадів не прогнозують по всій території країни. У південно-західних областях місцями можливий туман. Температура повітря становитиме -5…0 градусів уночі та +3…+8 градусів удень. На крайньому півдні місцями можливе підвищення до +10 градусів.

У вівторок, 10 листопада, суха погода збережеться. Уночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря у нічні години коливатиметься від -4 до +1 градуса, а вдень становитиме +4…+9 градусів. На крайньому півдні та в Криму місцями повітря прогріється до +10…+11 градусів.

У середу, 11 листопада, погода почне змінюватися. Уночі в західних областях очікується дощі з мокрим снігом. Удень дощитиме у більшості регіонів, окрім східних областей. На Півночі місцями можливий мокрий сніг. При цьому температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси. Удень у північних і західних областях буде +1…+6 градусів, в інших регіонах – +7…+12 градусів.

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У четвер, 12 листопада, уночі дощі пройдуть у східних областях та Криму, а вдень – у більшості областей. Місцями опади будуть невеликими, подекуди – помірними. Уночі стовпчики термометрів покажуть 0…+5 градусів, а удень – +4…+9 градусів. Водночас у південних регіонах та на Прикарпатті буде тепліше: +5…+10 градусів уночі та +11…+16 градусів вдень.

У п'ятницю, 13 листопада, під впливом атмосферних фронтів погода буде нестійкою. Йтимуть помірні дощі, а в західних областях місцями з мокрим снігом. Удень у південних областях та на Лівобережжі можливі пориви вітру до 17 – 22 метрів за секунду. Температура повітря становитиме +7…+12 градусів уночі та +11…+17 градусів удень. У західних областях похолодає до +1…+7 градусів. Водночас у Криму може пригріти до +20 градусів.

У суботу, 14 листопада, уночі дощитиме у більшості областей, крім західних. Удень опади очікуються на крайньому південному сході. Іноді дощ супроводжуватиметься мокрим снігом. Вітер уночі на Лівобережжі буде південно-західний зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря становитиме 0…+6 градусів уночі та +2…+8 градусів удень. У південно-східній частині країни протягом доби буде тепліше – близько +7…+12 градусів.

У неділю, 15 листопада, завдяки антициклону із заходу опади припиняться. Уночі температура повітря коливатиметься від -4 до +1 градуса, вдень становитиме +1…+6 градусів.