До 7 градусов тепла: синоптики представили предварительный прогноз погоды на ноябрь

В ноябре 2026 года среднемесячная температура воздуха и количество осадков в Украине, как ожидается, будут близки к норме. Средние температурные показатели могут достигать +7 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в ноябре

Ожидается, что средняя температура воздуха в ноябре составит 1 – 7 градусов тепла, то есть будет близка к норме.

В то же время месячное количество осадков прогнозируется на уровне 34 – 77 миллиметров. В высокогорье Карпат они составят 77 – 100 миллиметров. В целом по территории Украины этот показатель ожидается в пределах 80 – 120 процентов от нормы.

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме. Период предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через отметку +5 градусов в сторону понижения – в основном в первой декаде ноября, на северо-востоке страны и в Карпатах – в конце октября,

– отметили синоптики.

Климатические особенности и температурные рекорды

Многолетние наблюдения показывают, что средняя месячная температура воздуха в ноябре обычно составляет 0 – 4 градуса тепла. В Закарпатье и в южных областях страны этот показатель местами достигает 5 – 9 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры за всю историю наблюдений составляет 16,0 – 24,8 градуса ниже нуля. В северных регионах, а также во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в горных районах мороз достигал 25,2 – 31,0 градуса, тогда как в Крыму и в Одесской области – 8,4 – 13,7 градуса мороза.

Абсолютный максимум температуры составлял в среднем 17,7 – 25,3 градуса тепла. В то же время в Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской и Николаевской областях и в Крыму столбики термометров в прошлые годы поднимались до 25,5 – 29,7 градуса тепла.

Обычно среднемесячное количество осадков в ноябре составляет 35 – 63 миллиметра. В Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье этот показатель несколько выше – 70 – 108 миллиметров, а в высокогорье достигает 135 миллиметров. В Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и на юге страны местами выпадало 29 – 34 миллиметра осадков.