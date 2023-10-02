Даже до -23 градусов: возможны ли в октябре сильные морозы в Украине

На смену летней жаре пришло похолодание. С 1 октября в Украине снизилась температура. Кое-где днем всего +17 градусов. Но ждать ли сильных морозов в этом месяце, спрогнозировали синоптики.

Игорь Кибальчич рассказал, что в октябре погодные условия на территории Украины обычно носят довольно-таки изменчивый, динамичный характер. Нередко наблюдаются значительные колебания температуры, порывистый ветер и осадки. В частности, от дождя и града до снега и ледяной крупы.

Кстати говоря Когда в октябре ждать резкое похолодание: что прогнозируют синоптики

Будут ли в октябре сильные морозы

По словам синоптика, во второй месяц осени часто активизируется циклоническая деятельность. В целом, происходит перестройка атмосферных процессов в Атлантико-Европейском регионе с общей тенденцией к усилению западного переноса воздуха.

Заморозки для октября типичны, а в третьей декаде месяца иногда устанавливались трескучие морозы, когда столбики термометров опускались местами до -23…-17 градусов. В отдельные годы (за исключением южной половины) отмечались метели, гололедные явления и налипание мокрого снега,

– рассказал Кибальчич.

В то же время отметил, что в связи с изменением климата, за последние 10 – 15 лет погода в октябре стала заметно более мягкой, с более высоким температурным фоном и менее выраженной амплитудой в течение месяца.

Синоптик отметил, что ведущие мировые центры погоды и многочисленные прогностические модели показывают, что в 2023 октябрь на огромных территориях Европы вероятнее всего окажется теплым даже по сравнению с новыми климатическими нормами.

В Украине с первых чисел октября температура снизится, начиная с западных и северных областей на 4 – 7 градусов. Впрочем, по словам Кибальчича, среднесуточные значения все равно будут превышать норму.

Уже во второй декаде месяца ожидается развитие мощного антициклона над северо-востоком Европы и постепенное смещение в более южные широты. Синоптик объяснил, что, сколько в его пределах будут циркулировать свежие воздушные массы арктического происхождения, то по мере своего продвижения температура ощутимо снизится.

В этот период Украина также ощутит первое дыхание Арктики, особенно восточные и северные области. Температура снизится ночью до заморозков, а днем будет чуть превышать +13…+16 градусов,

– подчеркнул Кибальчич.

Добавил, что уже после 18 –20 октября будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха и падение атмосферного давления. В это время увеличится вероятность дождей и существенно увеличится количество облачности.