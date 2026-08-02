Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какой прогноз погоды?

По прогнозу синоптиков, в течение 2 – 4 августа сохранится жаркая погода. Ночью столбики термометров покажут +14...+21 градус. В дневные часы воздух будет прогреваться до +29...+34 градусов.

Наиболее жарко будет в западных областях, где местами ожидается сильная жара до +35...+37 градусов. Такие же температурные показатели 3 – 4 августа прогнозируют и в большинстве южных областей.

В то же время на территории страны будет преобладать погода без осадков. Лишь днем 2 августа кратковременные дожди и грозы прогнозируются в большинстве западных областей. На следующий день локальные грозовые дожди возможны на западе и севере страны. А 4 августа такие же осадки местами будут в северных областях, Крыму и Приазовье.

В отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду, предупредили синоптики.

Напомним, в первой декаде августа локальная жара охватит почти все области. Хотя температура может превышать +35 градусов, синоптики отмечают, что говорить о возможных температурных рекордах пока рано. Это станет ясно только после того, как фактические показатели зафиксируют местные метеостанции.