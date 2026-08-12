Сильная жара отступила вместе с осадками: прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни на погоду в Украине будет влиять новый антициклон. Преобладать будет сухая и солнечная погода, однако температура воздуха останется умеренной.

Самая свежая погода ожидается ночью. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какую погоду ожидать в ближайшие дни?

По прогнозу синоптиков, 13 – 15 августа на территории страны осадков не ожидается. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому в большинстве регионов будет солнечно и сухо.

Преобладать будет северо-западный ветер со скоростью 5 – 12 метров в секунду. В то же время в субботу, 15 августа, на западе страны он сменится на юго-восточный.

Температура воздуха в ночные часы составит +8...+16 градусов. В южных областях будет несколько теплее – до +19 градусов.

Днем воздух прогреется до +21...+28 градусов. Самые высокие температурные показатели ожидаются в Закарпатье, где столбики термометров достигнут +30...+32 градусов.

Ранее синоптик Наталья Птуха объясняла, что новый антициклон будет не таким жарким, как на прошлой неделе, ведь воздух будет поступать частично с севера.

В то же время синоптики видят предпосылки для повышения температуры воздуха после выходных.