Дожди уступают жаре до +33 градусов: прогноз погоды на ближайшие дни

В конце июля в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха до +33 градусов. В регионах будет преобладать погода без осадков.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Каков прогноз погоды на ближайшие дни?

По прогнозу синоптиков, 29-31 июля в большинстве областей страны осадков не ожидается. Они возможны только 30 июля в восточных и юго-восточных регионах, где местами будут идти кратковременные грозовые дожди.

Ветер на днях будет преобладать на северо-западе со скоростью 5 – 12 метров в секунду. В четверг, 30 июля, на северо-востоке кое-где возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха составит +10…+18 градусов.

Днем 29 июля воздух прогреется до +21…+26 градусов. Дальше будет становиться жарче. Так, днем 30 и 31 июля ожидается +23...+30 градусов, а в западных областях столбики термометров местами поднимутся до +33 градусов.

Ранее сообщалось, что в начале августа ожидается повышение температуры воздуха до +17...+23 градусов ночью и до +27... +34 градусов днем.

Синоптик Виталий Постригань со ссылкой на прогностические модели предупреждал, что первая декада августа может оказаться самым жарким периодом этого лета.