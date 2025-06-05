Сильная жара накроет часть Украины: когда и в каких областях будет

В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Уже вскоре кое-где сильно пригреет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда будет сильная жара

Синоптики прогнозируют, что 6 – 8 июня будет преобладать сухая жаркая погода. Только ближайшей ночью на Севере, днем в западных и северных областях местами пройдут кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью в Украине +14 – +20 градусов, 8 июня и до +22. Днем +26 – +33 градуса.

8 июня в юго-восточной части местами сильная жара +35 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, что по прогнозу на картах, самая большая жара ожидается в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Когда будет сильная жара / Скриншот с Укргидрометцентра