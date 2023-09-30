Резкое понижение температуры: прогноз погоды в Украине на 1 октября
Источник:Укргидрометцентр
Первый день октября принесет холодный воздух и осадки. Дождливо будет на Севере Украины и в центральных областях, однако должно быть достаточно комфортно. Средняя температура на Западе Украины будет составлять менее +20 градусов, на Юге и Востоке теплее всего, до +25 градусов в среднем.
Погода, которая будет в воскресенье 1 октября, позволит и погулять, и отдохнуть на природе. Станет немного прохладнее, но не настолько, чтобы провести дома воскресный день.
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Какая будет погода в Украине 1 октября
В северных, Винницкой, ночью и в западных областях облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории прогнозируют небольшую облачность и без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду, в западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью +9…+14 градусов, на побережье морей и в Крыму +15…+20 градусов; днем в западных и северных областях +16...+21 градусов, на остальной территории +22...+27 градусов.
Погода в столице и области
В столичном регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет +9...+14 градусов, днем +16...+21 градус. В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем около +20 градусов.
Предупреждение о пожарной опасности
К сожалению, оно все еще актуально для нашей страны, потому что дождей было очень мало и земля очень сухая. Случайный окурок может уничтожить целый лес, помните об этом! Не курите в лесах, не сжигайте сухую стерню и, конечно, потушите костер, когда будете собираться домой после отдыха.
30 сентября – 3 октября в Украине кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Пожарная опасность в Украине 1 октября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +19...+21
- Ужгород +18...+20
- Львов +17...+19
- Ивано-Франковск +17...+19
- Тернополь +17...+19
- Черновцы +17...+19
- Хмельницкий +17...+19
- Луцк +17...+19
- Ровно +17...+19
- Житомир +18...+20
- Винница +22...+24
- Одесса +25...+27
- Николаев +25...+27
- Херсон +25...+27
- Симферополь +23...+25
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +18...+20
- Сумы +18...+20
- Полтава +22...+24
- Днепр +22...+24
- Запорожье +25...+27
- Донецк +24...+26
- Луганск +23...+25
- Харьков +24...+26
Прогноз погоды в Украине на 1 октября / Укргидрометцентр