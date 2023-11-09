Часть Украины накроют туманы: прогноз погоды на 10 ноября

Погода в Украине в пятницу, 10 ноября, будет немного теплее, чем за прошедшие сутки. Ожидается переменная облачность.

В эту пятницу ветер будет иметь преимущественно южное направление. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Читайте также Где в Украине уже в ноябре выпадет снег

Какая будет погода 10 ноября

На всей территории Украины 10 ноября не ожидаются осадки. На южном Востоке и в большинстве областей, расположенных в Центре, ночью и утром местами возможны туманы.

На Западе ночью столбики термометров будут показывать в среднем +4…+2. Днем там воздух прогреется до +9…+13. В Карпатах ночью похолодает до +1...-4, а днем потеплеет до +3...+8. На Севере ночная температура составит +4…+2, а днем она поднимется до +8…+12. На Востоке ночью температура снизится до +6…+3. Днем в восточных областях потеплеет до +8…+10.

В Центре ночью тоже похолодает до +4…+2, а дневная температура составит +11…+13. На Юге ночная температура снизится до +4...+2, кроме Одесщины, где ночью может быть +8...+6. А днем в южных областях потеплеет до +13…+16. На побережье морей будет до +8.

Какая погода ожидается в Киевской области

В столичном регионе осадков не ожидается, будет лишь переменная облачность. В Киевской области ночью столбики термометров будут показывать +5…0. Днем в Киевской области воздух прогреется до +8…+13. В самом Киеве ночью похолодает до +4…+2. Дневная температура в столице составит +10…+12.

Погода в областных центрах

Киев +10...+12

Ужгород +11...+13

Львов +11...+13

Ивано-Франковск +9...+11

Тернополь +10...+12

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +10...+12

Луцк +10...+12

Ровно +11...+13

Житомир +10...+12

Винница +11...+13

Одесса +14...+16

Николаев +13...+15

Херсон +13...+15

Симферополь +14...+16

Кропивницкий +12...+14

Черкассы +11...+13

Чернигов +10...+12

Сумы +8...+10

Полтава +9...+11

Днепр +10...+12

Запорожье +12...+14

Донецк +8...+10

Луганск +7...+9

Харьков +8...+10



Прогноз погоды на 10 ноября / Карта Укргидрометцентра