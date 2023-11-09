Часть Украины накроют туманы: прогноз погоды на 10 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 10 ноября, будет немного теплее, чем за прошедшие сутки. Ожидается переменная облачность.
В эту пятницу ветер будет иметь преимущественно южное направление. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
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Какая будет погода 10 ноября
На всей территории Украины 10 ноября не ожидаются осадки. На южном Востоке и в большинстве областей, расположенных в Центре, ночью и утром местами возможны туманы.
На Западе ночью столбики термометров будут показывать в среднем +4…+2. Днем там воздух прогреется до +9…+13. В Карпатах ночью похолодает до +1...-4, а днем потеплеет до +3...+8. На Севере ночная температура составит +4…+2, а днем она поднимется до +8…+12. На Востоке ночью температура снизится до +6…+3. Днем в восточных областях потеплеет до +8…+10.
В Центре ночью тоже похолодает до +4…+2, а дневная температура составит +11…+13. На Юге ночная температура снизится до +4...+2, кроме Одесщины, где ночью может быть +8...+6. А днем в южных областях потеплеет до +13…+16. На побережье морей будет до +8.
Какая погода ожидается в Киевской области
В столичном регионе осадков не ожидается, будет лишь переменная облачность. В Киевской области ночью столбики термометров будут показывать +5…0. Днем в Киевской области воздух прогреется до +8…+13. В самом Киеве ночью похолодает до +4…+2. Дневная температура в столице составит +10…+12.
Погода в областных центрах
- Киев +10...+12
- Ужгород +11...+13
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +9...+11
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +10...+12
- Хмельницкий +10...+12
- Луцк +10...+12
- Ровно +11...+13
- Житомир +10...+12
- Винница +11...+13
- Одесса +14...+16
- Николаев +13...+15
- Херсон +13...+15
- Симферополь +14...+16
- Кропивницкий +12...+14
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +10...+12
- Сумы +8...+10
- Полтава +9...+11
- Днепр +10...+12
- Запорожье +12...+14
- Донецк +8...+10
- Луганск +7...+9
- Харьков +8...+10