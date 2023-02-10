Западные области накроют снегопады: прогноз погоды в Украине на 11 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 11 февраля, будет несколько теплее, но с большим количеством осадков. Снег и дождь покроют западные регионы.
Прохладнее всего будет на Востоке нашей страны, а также в Сумах. Там столбики термометров покажут от 0...-2 до 0...+2 градуса днем.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
С утра до самого вечера на Западе небо будет покрыто облаками. Вечером, вероятно, пройдет дождь со снегом. Температура воздуха будет составлять +2...+4 градуса. Немного прохладнее будет на Востоке – 0...+2. Однако осадки там не прогнозируются.
На Севере солнце также будет редко появляться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь со снегом, который к вечеру станет еще сильнее. Ожидается +1...+3 градуса. На Юге Небо в середине дня будет облачным, но дождь будет облачным, но без осадков. Воздух прогреется до +3...+5 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром и днем пройдут без осадков, а вечером возможен мелкий снег. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса.
Погода в городах Украины
Киев – +1...+3
Ужгород – +1...+3
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +1...+3
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +3...+5
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +1...+3
Суммы – 0...-2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2