Западные области накроют снегопады: прогноз погоды в Украине на 11 февраля

Погода в Украине в субботу, 11 февраля, будет несколько теплее, но с большим количеством осадков. Снег и дождь покроют западные регионы.

Прохладнее всего будет на Востоке нашей страны, а также в Сумах. Там столбики термометров покажут от 0...-2 до 0...+2 градуса днем.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

С утра до самого вечера на Западе небо будет покрыто облаками. Вечером, вероятно, пройдет дождь со снегом. Температура воздуха будет составлять +2...+4 градуса. Немного прохладнее будет на Востоке – 0...+2. Однако осадки там не прогнозируются.

На Севере солнце также будет редко появляться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь со снегом, который к вечеру станет еще сильнее. Ожидается +1...+3 градуса. На Юге Небо в середине дня будет облачным, но дождь будет облачным, но без осадков. Воздух прогреется до +3...+5 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром и днем пройдут без осадков, а вечером возможен мелкий снег. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса.

Погода в городах Украины

Киев – +1...+3

Ужгород – +1...+3

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +1...+3

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +3...+5

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Суммы – 0...-2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2



Прогноз погоды на 11 февраля / Фото Укргидрометцентра