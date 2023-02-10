Найпрохолодніше буде на Сході нашої країни, а також у Сумах. Там стовпчики термометрів покажуть від 0...-2 до 0...+2 градусів вдень.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
З ранку до самого вечора на Заході небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ зі снігом. Температура повітря складатиме +2...+4 градуси. Дещо прохолодніше буде на Сході – 0...+2. Однак опадів там не прогнозують.
На Півночі сонце також рідко з'являтиметься з-за хмар. Починаючи із середини дня падатиме дрібний дощ зі снігом, який до вечора стане ще сильнішим. Очікується +1...+3 градуси. На Півдні небо затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора, але без опадів. Повітря прогріється до +3...+5 градусів.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів, а увечері можливий дрібний сніг. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси.
Погода у містах України
Київ – +1...+3
Ужгород – +1...+3
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – +1...+3
Суми – 0...-2
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Прогноз погоди на 11 лютого / Фото Укргідрометцентру