В Украине идет потепление и дожди: прогноз погоды на 16 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 16 декабря, будет теплее, чем на протяжении всей недели. В некоторых регионах ожидается мокрый сон и дождь.
Ночью в восточных, юго-восточных областях, на крайнем западе страны, днем в западных и северных областях умеренный мокрый снег и дождь. В Закарпатье ожидается дождь.
Кстати говоря На Украину надвигается резкое потепление с дождями
Какая будет погода в Украине
В центральных областях ожидается небольшой дождь, а на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в Украине, кроме северо-западной части, туман, в восточных областях гололедица.
Температура ночью 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 тепла. В Крыму, на Закарпатье и побережье морей ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 7 – 12.Важно. 16 декабря, в связи с оттепелью и осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень).
В пятницу ожидается мокрый снег
Синоптикиня Наталья Диденко сообщает, что 16 декабря циклон Erdmute будет влиять своими атмосферными фронтами на погоду западных и северных областей Украины, а также распространит свое влияние на Виннитчину.
Потому в пятницу в этих регионах ожидается мокрый снег с переходом в дождь. На юге Украины, в восточных областях и большинстве центральных осадков существенных не предполагается.
Прогноз погоды в городах
Ужгород – +2...+9
Львов – -1...+3
Ивано-Франковск – -1...+5
Тернополь – -1...+5
Черновцы – -1...++5
Хмельницкий – -1...+5
Луцк – -1...+5
Ровно – -1...+5
Житомир – -1...+4
Винница – -1...+5
Одесса – +1...+10
Николаев – -1...+6
Херсон – -1...+6
Симферополь – +3…+11
Кропивницкий – 0...+5
Черкассы – 0...+5
Чернигов – -2...+3
Сумы – -2...+3
Полтава – -1...+4
Днепр – -1...+5
Запорожье – 0...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – 0...+2
Харьков – -1...+4
Киев – -1...+3
Прогноз погоды на 16 декабря / Карта Укргидрометцентра.