В Украине идет потепление и дожди: прогноз погоды на 16 декабря

Погода в Украине в пятницу, 16 декабря, будет теплее, чем на протяжении всей недели. В некоторых регионах ожидается мокрый сон и дождь.

Ночью в восточных, юго-восточных областях, на крайнем западе страны, днем в западных и северных областях умеренный мокрый снег и дождь. В Закарпатье ожидается дождь.

Кстати говоря На Украину надвигается резкое потепление с дождями

Какая будет погода в Украине

В центральных областях ожидается небольшой дождь, а на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в Украине, кроме северо-западной части, туман, в восточных областях гололедица.

Температура ночью 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 тепла. В Крыму, на Закарпатье и побережье морей ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 7 – 12.

В пятницу ожидается мокрый снег

. 16 декабря, в связи с оттепелью и осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень).

Синоптикиня Наталья Диденко сообщает, что 16 декабря циклон Erdmute будет влиять своими атмосферными фронтами на погоду западных и северных областей Украины, а также распространит свое влияние на Виннитчину.

Потому в пятницу в этих регионах ожидается мокрый снег с переходом в дождь. На юге Украины, в восточных областях и большинстве центральных осадков существенных не предполагается.

Прогноз погоды в городах

Ужгород – +2...+9

Львов – -1...+3

Ивано-Франковск – -1...+5

Тернополь – -1...+5

Черновцы – -1...++5

Хмельницкий – -1...+5

Луцк – -1...+5

Ровно – -1...+5

Житомир – -1...+4

Винница – -1...+5

Одесса – +1...+10

Николаев – -1...+6

Херсон – -1...+6

Симферополь – +3…+11

Кропивницкий – 0...+5

Черкассы – 0...+5

Чернигов – -2...+3

Сумы – -2...+3

Полтава – -1...+4

Днепр – -1...+5

Запорожье – 0...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – -1...+4

Киев – -1...+3



Прогноз погоды на 16 декабря / Карта Укргидрометцентра.