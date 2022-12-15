Вночі у східних, південно-східних областях, на крайньому заході країни, вдень у західних та північних областях помірний мокрий сніг і дощ. На Закарпатті очікується значний дощ.

До речі На Україну насувається різке потепління з дощами

Якою буде погода в Україні

У центральних областях очікується невеликий дощ, а на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім північно-західної частини, туман, у східних областях ожеледь.

Температура вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 тепла. У Криму, на Закарпатті та узбережжі морів вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 7 – 12.

Важливо. 16 грудня, у зв'язку з відлигою та опадами, на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рівень).

У п'ятницю очікується мокрий сніг

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 16 грудня циклон Erdmute впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінниччину.

Тому в п'ятницю в цих регіонах очікується мокрий сніг з переходом у дощ. На півдні України, у східних областях та більшості центральних опадів суттєвих не передбачається.

Прогноз погоди в містах

Ужгород – +2...+9

Львів – -1...+3

Івано-Франківськ – -1...+5

Тернопіль – -1...+5

Чернівці – -1...++5

Хмельницький – -1...+5

Луцьк – -1...+5

Рівне – -1...+5

Житомир – -1...+4

Вінниця – -1...+5

Одеса – +1...+10

Миколаїв – -1...+6

Херсон – -1...+6

Сімферополь – +3…+11

Кропивницький – 0...+5

Черкаси – 0...+5

Чернігів – -2...+3

Суми – -2...+3

Полтава – -1...+4

Дніпро – -1...+5

Запоріжжя – 0...+5

Донецьк – +1...+3

Луганськ – 0...+2

Харків – -1...+4

Київ – -1...+3



Прогноз погоди на 16 грудня / Карта Укргідрометцентру