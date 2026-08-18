От прохлады ночью до +35 градусов днем: где в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

Жара в Украине будет усиливаться в ближайшие три дня. Максимальная температура местами достигнет +35 градусов. При этом в некоторых областях возможны кратковременные осадки и грозы.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какая погода будет в ближайшие дни?

По данным синоптиков, в ночь на 19 августа кратковременные дожди ожидаются в большинстве северных, центральных и южных областей. Днем осадки сместятся на восток и юго-восток страны.

При этом ветер будет западный, юго-западный, со скоростью 5 – 12 метров в секунду.

Столбики термометров будут колебаться в пределах +9…+18 градусов ночью и +21…+27 градусов днем.

Днем 20 и 21 августа кратковременные грозовые дожди местами пройдут в западных и северных областях. Кроме того, в четверг возможны порывы западного и юго-западного ветра до 15 – 20 метров в секунду. Их прогнозируют в северной части страны и в Карпатах.

Температура воздуха ночью в этот период составит +9…+18 градусов, а днем повысится до +28…+33 градусов. В то же время 21 августа на юго-западе ожидается сильная жара – температура поднимется до +35 градусов.

Напомним, из южных широт в Украину надвигается раскаленный субтропический воздух. До конца текущей недели температура воздуха в дневные часы местами может достигать жарких +35…+37 градусов. По данным европейских центров прогнозирования, 21 – 24 августа в Украине будет теплее, чем в Мадриде и Париже.