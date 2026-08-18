Об этом рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда будет сильная жара?

По прогнозу синоптика, 18 августа центральные и восточные области Украины будут находиться в теплом секторе циклонической системы Margarete. Поэтому погода останется солнечной и жаркой. В дневные часы там ожидается +30…+33 градуса, а в ночные – +16…+18 градусов.

На следующий день произойдет смена воздушной массы. На фоне этих изменений ночью похолодает до +11…+16 градусов, а днем прогнозируются относительно комфортные +21…+26 градусов.

Существенных осадков не ожидается. Это будет короткая передышка от жары,

– добавил Постригань.

В дальнейшем, 20 августа, температура снова будет повышаться. Как пояснил синоптик, из южных широт в нашу страну будет поступать субтропический воздух, который уже раскален. В период с 21 по 24 августа температура ночью будет колебаться в пределах +14…+19 градусов, а днем – +30…+34 градусов. Местами температура поднимется до +35…+37 градусов.

По данным ведущих европейских центров прогнозирования, именно в этот период в Украине станет теплее, чем в Мадриде и Париже,

– отметил Постригань.

Напомним, спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях ряд областей. Во вторник грозы, местами град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду возможны в западных, северных и еще пяти других областях.