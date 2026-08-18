Про це розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли буде сильна спека?

За прогнозом синоптика, 18 серпня центральні та східні області України перебуватимуть у теплому секторі циклонічної системи Margarete. Відтак погода залишатиметься сонячною та спекотною. У денні години там очікується +30…+33 градуси, а у нічні – +16…+18 градусів.

Наступного дня відбудеться зміна повітряної маси. На тлі цих змін вночі похолодає до +11…+16 градусів, а вдень прогнозують відносно комфортні +21…+26 градуси.

Істотних опадів не чекаємо. Це буде короткий перепочинок від спеки,

– додав Постригань.

Надалі, 20 серпня, температура знову буде підвищуватися. Як пояснив синоптик, з південних широт до нашої країни надходитиме субтропічне повітря, яке вже розпечене. У період 21 – 24 серпня температура уночі коливатиметься в межах +14…+19 градусів, а вдень – +30…+34 градусів. Місцями пригріє до +35…+37 градусів.

За даними провідних Європейських центрів прогнозування, саме в цей період Україна стане теплішою ніж Мадрид і Париж,

– зазначив Постригань.

Нагадаємо, рятувальники попередили про негоду низку областей. У вівторок грози, місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду можливі у західних, північних та в ще п'ятьох інших областях.