Про це повідомляє ДСНС України.

Де та коли буде негода

Негода накриє Україну у другій половині дня і утримуватиметься до кінця доби. Погіршення очікуються у більшості західних, північних областей та на Вінниччині – грози, в окремих районах ще й град і шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Окрім того, 18 серпня у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях теж прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними! Дотримуйтеся правил безпеки під час негоди,

– закликали рятувальники.

Увага! Пам'ятайте про небезпеку від високих та поодиноких дерев: не ховайтеся під ними та не паркуйте свої авто.



Також уникайте користування електроприладами.



І в жодному разі не купайтеся у водоймах.

Нагадаємо, що найближчим часом значних відхилень від норми чи аномалій не очікується. Погода залишатиметься типовою для літа, однак поступово наближатиметься до осіннього періоду.