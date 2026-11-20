В Украине несколько дней будет бушевать непогода: где порывы ветра достигнут 24 метров в секунду
В Украине 20 – 22 ноября местами ожидается мокрый снег и похолодание до -6 градусов. Порывы ветра будут наблюдаться в большинстве регионов, однако на юге страны их скорость достигнет 24 метров в секунду.
По прогнозу Укргидрометцентра, сильные осадки накроют часть страны уже в пятницу.
Где похолодает и будет мокрый снег?
Синоптики сообщили, что ночью 20 ноября в Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные дожди. В Карпатах он будет с мокрым снегом. Там температура воздуха в течение суток будет держаться около 0 градусов.
Днем по всей территории страны будет преобладать умеренный дождь. Столбики термометров в ночные часы покажут +3...+10 градусов, а днем поднимутся до +10...+16 градусов. Только в северных регионах в дневные часы ожидается +2...+8 градусов.
В выходные дни характер погоды снова изменится. В течение 21 и 22 ноября области накроют небольшие дожди с мокрым снегом.
Если в субботу температурные показатели существенно не изменятся, то в воскресенье на большинстве территорий начнутся морозы от 0 до -6 градусов. Дневная температура в конце недели составит всего 0...+7 градусов, за исключением южных и восточных регионов, где воздух прогреется до +4...+10 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что нетипичное для конца ноября тепло в Украине пойдет на спад т уже с 21 числа. В большинстве областей прогнозируется заметное похолодание, в том числе ночные морозы.