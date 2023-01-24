Морозы, оттепели и возможные затопления: прогноз погоды в Украине на 25 января

Погода в Украине в среду, 25 января, будет облачной. На всей территории страны похолодает на несколько градусов.

Холоднее всего будет на Донетчине – там прогнозируют сильные морозы. Теплее всего – на Закарпатье.

Читайте также Снег и морозы до -12 градусов: в каких областях Украины начнется похолодание

Погода в регионах Украины

Погода на всей территории Украины будет колебаться от -6 до +5 градусов днем и от 0 до -11 градусов мороза ночью.

На Западе страны 25 января не будет сильного мороза – днем температура будет от -1 градуса до +1. Исключение только Закарпатская область – там в течение дня будет +3…+5 градусов, а ночью – 0…-2 градуса.

В Центре и на Севере Украина днем будет от -3 до +2 градусов. Ночью – от 0 до -7 градусов. Немного теплее будет на Юге – там днем температура будет от 0 до +5 градусов, ночью – от -1 до -4.

Холоднее всего будет на Востоке нашего государства. Там днем погода будет колебаться от 0 до -2, однако в Донецкой области – 4 – 6 градусов мороза.

Кроме того, синоптики предупредили, что иногда вероятно повышение уровня воды и затопления поймы и объявили об опасности. В частности:

23 – 26 января на участке Верхнего Днепра в пределах Черниговского района Черниговской области будет значительное затопление поймы , нарушение проезда в отдельных приречных селах вдоль Верхнего Днепра. Более того, там возможно затопление жилых домов в некоторых селах – прогнозируют 3 уровень опасности, то есть красный;

, нарушение проезда в отдельных приречных селах вдоль Верхнего Днепра. Более того, там возможно затопление жилых домов в некоторых селах – прогнозируют 3 уровень опасности, то есть красный; 23 – 26 января на участке Десны Новгород-Северский – Макошино в Новгород-Северском, Корюковском районе Черниговской области будет постепенное повышение уровней воды на 2 – 8 сантиметра в сутки. Также – увеличение затопления поймы и нарушение проезда в населенных пунктах вдоль Десны. Кроме того, на притоке Десны реки Снов будет превышение опасной отметки перелива воды через дорогу в Корюковском районе Черниговской области. Там 2 уровень опасности, то есть оранжевый;

на 2 – 8 сантиметра в сутки. Также – увеличение затопления поймы и нарушение проезда в населенных пунктах вдоль Десны. Кроме того, на притоке Десны реки Снов будет превышение опасной отметки перелива воды через дорогу в Корюковском районе Черниговской области. Там 2 уровень опасности, то есть оранжевый; 24 – 26 января на реках Припять, Выжовка и Стоход в Волынской области уровень воды будет подниматься на 1 – 5 сантиметров в сутки. Вода затопит приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов – будет 1 уровень опасности, то есть желтый.

Погода в городах Украины

Киев – 0...+2

Ужгород – +3...+5

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – -1...1

Одесса – 0...+2

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – -6...-4

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2



Погода в Украине 25 января / Скриншот из Укргидрометцентра