При этом в некоторых регионах температура воздуха может подняться до +28 градусов. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какую погоду ожидать?

По прогнозу синоптиков, 18 и 19 сентября кратковременные дожди местами будут идти на Западе и Севере страны. В других регионах осадков не ожидается.

Ветер прогнозируется переменного направления со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет в пределах +10…+16 градусов. В то же время 18 сентября в восточных областях в отдельных районах будет прохладнее – от +6 до +9 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов. Самые высокие температуры ожидаются 20 сентября в Закарпатье и на юге страны, где может потеплеть до +28 градусов.

Напомним, что в Украине похолодание наступит уже 21 сентября. Холодный атмосферный фронт принесет дожди и влажный воздух из Скандинавии. В то же время о заморозках пока речь не идет. Более того, синоптики прогнозируют, что после волны похолодания еще может вернуться кратковременная тепловая волна.