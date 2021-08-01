Жара с грозами – синоптики дали прогноз на первые дни августа

Погода в Украине в начале августа мало чем будет отличаться от июльской. Некоторые регионы и в дальнейшем будут накрывать ливни с градом и шквальными ветрами.

В большинстве областей в первую неделю августа будут сохраняться жаркие + 30 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +16...+18.

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Грозы, град и шквалы и пожарная опасность

Днем 1 августа в западных областях прогнозируют грозы, местами с градом. Синоптики предупреждают о шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду и объявили І уровень опасности – желтый. Касаться это всех западных областей.



Предупреждение о граде и грозах / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

В то же время 1 августа в восточных, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Пожарная опасность 1 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Погода на первые дни августа

1 августа будет переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой, днем в Киевской и Черниговской областях местами кратковременные дожди. Будут грозы, днем кое-где град и шквалы.

Днем в западных и северных областях +26...31, на остальной территории +30...35. Температура ночью +15...20 градусов, на юге – до +23.

В Киеве 1 августа – переменная облачность. Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду. Температура днем около + 30.

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2 августа в западных, днем и в северных и центральных областях, кроме западных и большинства северных областей, кратковременные дожди, грозы. Прогнозируют в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью + 16...21, днем в западных областях +22...27, в северных областях +25...30, на остальной территории +30...35.

3 августа ночью + 12...17, днем + 23...28, в южных и восточных областях ночью +16...21, днем + 27...32. В этот день осадки прогнозируют в Черкасской, Винницкой, Кропивницькій, Полтавской, Днепропетровской областях. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будут грозы.



Погода 3 августа в Украине / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Температура ночью + 12...17, днем + 23...28. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

4 августа днем в западных областях кратковременные дожди и грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью + 12...18, на побережье морей до +22; днем +22...28, на юге и востоке +28...33. В Киеве и области 4 августа преимущественно без осадков.

Прогноз на целый август: кратко