Снежно и гололедица: прогноз погоды в Украине на 27 января

На 27 января в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. В Киеве и Киевской области ожидают небольшой снег. Температура воздуха в регионе максимально наблюдается 2 градуса тепла.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Без осадков будет только большинство северных областей и Карпат. Ночью в Хмельницкой и Винницкой областях тоже может быть небольшой снег.

Внимание Снег и морозы до -12 градусов: в каких областях Украины начнется похолодание

Прогноз погоды по Киевской области на 27 января. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура по области ночью 2 – 7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градуса тепла; в Киеве ночью 2 – 4 градуса мороза, днем около 0 градусов,

– рассказали синоптики.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

В Карпатах, Кировоградской, Сумской Полтавской, Днепропетровской и восточных областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, на севере страны юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью 2 – 7 мороза, в восточных областях 8 – 13 градусов мороза; днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Закарпатье и в Крыму 4 – 9 градусов тепла.

Учитывая нынешние климатические реалии, пока так не будет. Однако все же в ближайшую ночь зима проявит характер – ожидается – 3 – 8 градусов, а на востоке Украины – 6 – 12 градусов.

Прогноз погоды на 27 января / Скриншот.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что осадки в пятницу маловероятны. Однако на Западе и Севере страны может быть небольшой снег.

В Киеве 27 января, по ее словам, кое-где будет пролетать незначительный красивый снежок, а на дорогах, вероятно, будет гололедица.

Подмерзшая поверхность будет толкаться, делать подножку, не берите обувь со скользкой подошвой, падать не стоит, воробьи и вороны будут смеяться над вашими красными подошвами, лучше нормальные зимние ботинки,

пошутила Наталья Диденко.

В ближайшую ночь в столице -3-5 градусов, днем в пятницу 0+2 градуса.