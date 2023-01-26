Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с. Без опадів буде лише в більшості північних областей та Карпатах. Вночі на Хмельниччині та Вінниччині теж може бути невеликий сніг.
Увага Сніг і морози до -12 градусів: в яких областях України почнеться похолодання
Прогноз погоди по Київщині на 27 січня. Хмарно, місцями невеликий сніг. Температура по області вночі 2 – 7 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градуси тепла; у Києві вночі 2 – 4 градусів морозу, вдень близько 0 градусів,
– розповіли синоптики.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
В Карпатах, Кіровоградській, Сумській Полтавській, Дніпропетровській та східних областях вночі та вранці подекуди туман.
Вітер північно-східний, на півночі країни південно-східний, 3 – 8 метри за секунду.
Температура вночі 2 – 7 морозу, у східних областях 8 – 13 градусів морозу; вдень від 3 градусів морозу до 2 градуси тепла, на Закарпатті та в Криму 4 – 9 градусів тепла.
Враховуючи теперішні кліматичні реалії, поки що так не буде. Проте все ж найближчої ночі зима проявить характер – очікується – 3 – 8 градусів, а на сході України – 6 – 12 градусів.
Прогноз погоди на 27 січня / Скриншот Укргідрометцентр
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що опади в п'ятницю малоймовірні. Однак, на Заході та Півночі країни може бути невеликий сніг.
У Києві 27 січня, за її словами, подекуди пролітатиме незначний красивий сніжок, а на дорогах, ймовірно, буде ожеледиця.
Підмерзла поверхня штовхатиметься, робитиме підніжку, не беріть взуття із слизькою підошвою, падати не варто, горобці й ворони сміятимуться з ваших червоних підошв-"лабутенів", краще нормальні зимові черевики,
пожартувала Наталка Діденко.
Найближчої ночі в столиці -3-5 градусів, вдень у п'ятницю 0+2 градуси.