Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с. Без опадів буде лише в більшості північних областей та Карпатах. Вночі на Хмельниччині та Вінниччині теж може бути невеликий сніг.

Увага Сніг і морози до -12 градусів: в яких областях України почнеться похолодання

Прогноз погоди по Київщині на 27 січня. Хмарно, місцями невеликий сніг. Температура по області вночі 2 – 7 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градуси тепла; у Києві вночі 2 – 4 градусів морозу, вдень близько 0 градусів,

– розповіли синоптики.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

В Карпатах, Кіровоградській, Сумській Полтавській, Дніпропетровській та східних областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер північно-східний, на півночі країни південно-східний, 3 – 8 метри за секунду.

Температура вночі 2 – 7 морозу, у східних областях 8 – 13 градусів морозу; вдень від 3 градусів морозу до 2 градуси тепла, на Закарпатті та в Криму 4 – 9 градусів тепла.

Враховуючи теперішні кліматичні реалії, поки що так не буде. Проте все ж найближчої ночі зима проявить характер – очікується – 3 – 8 градусів, а на сході України – 6 – 12 градусів.

Прогноз погоди на 27 січня / Скриншот Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що опади в п'ятницю малоймовірні. Однак, на Заході та Півночі країни може бути невеликий сніг.

У Києві 27 січня, за її словами, подекуди пролітатиме незначний красивий сніжок, а на дорогах, ймовірно, буде ожеледиця.

Підмерзла поверхня штовхатиметься, робитиме підніжку, не беріть взуття із слизькою підошвою, падати не варто, горобці й ворони сміятимуться з ваших червоних підошв-"лабутенів", краще нормальні зимові черевики,

пожартувала Наталка Діденко.

Найближчої ночі в столиці -3-5 градусів, вдень у п'ятницю 0+2 градуси.