Тепло и сухо, но ветрено: какой будет погода в Украине 14 октября

Погода в Украине в субботу, 14 октября, будет теплой с переменной облачностью. Впрочем, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

По сравнению с 13 октября в субботу будет теплее на несколько градусов. Также синоптики не прогнозируют осадков, впрочем, ночью и утром в некоторых регионах будет наблюдаться туман.

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Какую погоду прогнозируют синоптики

В субботу, 14 октября, на всей территории Украины будет сухо и без осадков. Лишь в южной части, центральных и восточных областях ночью и утром будет наблюдаться туман.

Температура воздуха будет на несколько градусов выше, чем 13 октября. Так, на Западе потеплеет до +20...+23 градусов. В центральных и части северных областей также будет от +20 до +23 градусов. Прохладнее всего будет в Сумской области и на Востоке нашей страны – там столбики термометров не поднимутся выше +16…+19 градусов. На Юге синоптики прогнозируют от +19 до +23 тепла.

В субботу, 14 октября, будет прекрасная осенняя погода. Ветер прогнозируют юго-западный до 5 – 10 метров в секунду. Однако синоптики предупреждают, что днем в западных областях местами могут быть порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение не распространяется на большинство западных областей, а также на Черниговскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.



Предупреждение о пожарной опасности на 14 октября / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах

Киев +21...+23;

Ужгород +21...+23;

Львов +21...+23;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +21...+23;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +20...+22;

Винница +21...+23;

Одесса +21...+23;

Николаев +21...+23;

Херсон +19...+21;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +20...+22;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +20...+22;

Суммы +17...+19;

Полтава +19...+21;

Днепр +20...+22;

Запорожье +18...+20;

Донецк +17...+19;

Луганск +16...+18;

Харьков +16...+18.



Точный прогноз погоды в Украине 14 октября / Карта Укргидрометцентра