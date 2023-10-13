Тепло и сухо, но ветрено: какой будет погода в Украине 14 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 14 октября, будет теплой с переменной облачностью. Впрочем, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.
По сравнению с 13 октября в субботу будет теплее на несколько градусов. Также синоптики не прогнозируют осадков, впрочем, ночью и утром в некоторых регионах будет наблюдаться туман.
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Какую погоду прогнозируют синоптики
В субботу, 14 октября, на всей территории Украины будет сухо и без осадков. Лишь в южной части, центральных и восточных областях ночью и утром будет наблюдаться туман.
Температура воздуха будет на несколько градусов выше, чем 13 октября. Так, на Западе потеплеет до +20...+23 градусов. В центральных и части северных областей также будет от +20 до +23 градусов. Прохладнее всего будет в Сумской области и на Востоке нашей страны – там столбики термометров не поднимутся выше +16…+19 градусов. На Юге синоптики прогнозируют от +19 до +23 тепла.
В субботу, 14 октября, будет прекрасная осенняя погода. Ветер прогнозируют юго-западный до 5 – 10 метров в секунду. Однако синоптики предупреждают, что днем в западных областях местами могут быть порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Синоптики предупреждают, что в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение не распространяется на большинство западных областей, а также на Черниговскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.
Предупреждение о пожарной опасности на 14 октября / Карта Укргидрометцентра
Погода в областных центрах
- Киев +21...+23;
- Ужгород +21...+23;
- Львов +21...+23;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +20...+22;
- Винница +21...+23;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +21...+23;
- Херсон +19...+21;
- Симферополь +19...+21;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +20...+22;
- Суммы +17...+19;
- Полтава +19...+21;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +18...+20;
- Донецк +17...+19;
- Луганск +16...+18;
- Харьков +16...+18.
Точный прогноз погоды в Украине 14 октября / Карта Укргидрометцентра