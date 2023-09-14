Гроза и летняя жара: какой будет погода в Украине 15 сентября

14 сентября 2023, 15:35
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 сентября все еще будет теплой во всех регионах. Однако большую часть территории Украины в пятницу ожидают осадки.

Самая низкая температура воздуха ожидается на Черниговщине, Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине. Приблизительно +18+20 градусов.

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Летняя жара задержится на Юге

В то же время на остальной территории Украины, хоть и не будет жарко, но средняя температура предполагается в районе +20+24 градуса. В то же время, летняя жара задержится на Юге Украины.

В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыму температура воздуха будет составлять +25+29 градусов.

Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем на Левобережье кратковременные дожди с грозами (ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях значительные дожди).

На остальной территории местами небольшой дождь (днем в западных, Винницкой и Житомирской областях без осадков).

В Киеве ночью умеренные кратковременные дожди и грозы, а днем небольшой дождь. Температура воздуха в Киеве днем будет около +20 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +20...+22
  • Ужгород +22...+24
  • Львов +19...+21
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +20...+22
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +20...+22
  • Луцк +18...+20
  • Ровно +19...+21
  • Житомир +19...+21
  • Винница +21...+23
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +23...+25
  • Херсон +23...+25
  • Симферополь +25...+27
  • Кропивницкий +22...+24
  • Черкассы +22...+24
  • Чернигов +18...+20
  • Сумы +18...+20
  • Полтава +16...+18
  • Днепр +23...+25
  • Запорожье +22...+24
  • Донецк +16...+18
  • Луганск +18...+20
  • Харьков +18…+20


Прогноз погоды в Украине 15 сентября / Карта Укргидрометцентр

Автор: Михайло Гема