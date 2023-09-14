Гроза и летняя жара: какой будет погода в Украине 15 сентября

Погода в Украине 15 сентября все еще будет теплой во всех регионах. Однако большую часть территории Украины в пятницу ожидают осадки.

Самая низкая температура воздуха ожидается на Черниговщине, Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине. Приблизительно +18+20 градусов.

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Летняя жара задержится на Юге

В то же время на остальной территории Украины, хоть и не будет жарко, но средняя температура предполагается в районе +20+24 градуса. В то же время, летняя жара задержится на Юге Украины.

В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыму температура воздуха будет составлять +25+29 градусов.

Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем на Левобережье кратковременные дожди с грозами (ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях значительные дожди).

На остальной территории местами небольшой дождь (днем в западных, Винницкой и Житомирской областях без осадков).

В Киеве ночью умеренные кратковременные дожди и грозы, а днем небольшой дождь. Температура воздуха в Киеве днем будет около +20 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +20...+22

Ужгород +22...+24

Львов +19...+21

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +20...+22

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +20...+22

Луцк +18...+20

Ровно +19...+21

Житомир +19...+21

Винница +21...+23

Одесса +24...+26

Николаев +23...+25

Херсон +23...+25

Симферополь +25...+27

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +22...+24

Чернигов +18...+20

Сумы +18...+20

Полтава +16...+18

Днепр +23...+25

Запорожье +22...+24

Донецк +16...+18

Луганск +18...+20

Харьков +18…+20



Прогноз погоды в Украине 15 сентября / Карта Укргидрометцентр