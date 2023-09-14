Гроза и летняя жара: какой будет погода в Украине 15 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 15 сентября все еще будет теплой во всех регионах. Однако большую часть территории Украины в пятницу ожидают осадки.
Самая низкая температура воздуха ожидается на Черниговщине, Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине. Приблизительно +18+20 градусов.
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Летняя жара задержится на Юге
В то же время на остальной территории Украины, хоть и не будет жарко, но средняя температура предполагается в районе +20+24 градуса. В то же время, летняя жара задержится на Юге Украины.
В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыму температура воздуха будет составлять +25+29 градусов.
Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем на Левобережье кратковременные дожди с грозами (ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях значительные дожди).
На остальной территории местами небольшой дождь (днем в западных, Винницкой и Житомирской областях без осадков).
В Киеве ночью умеренные кратковременные дожди и грозы, а днем небольшой дождь. Температура воздуха в Киеве днем будет около +20 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +20...+22
- Ужгород +22...+24
- Львов +19...+21
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +20...+22
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +18...+20
- Ровно +19...+21
- Житомир +19...+21
- Винница +21...+23
- Одесса +24...+26
- Николаев +23...+25
- Херсон +23...+25
- Симферополь +25...+27
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +18...+20
- Сумы +18...+20
- Полтава +16...+18
- Днепр +23...+25
- Запорожье +22...+24
- Донецк +16...+18
- Луганск +18...+20
- Харьков +18…+20
Прогноз погоды в Украине 15 сентября / Карта Укргидрометцентр