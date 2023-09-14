Найнижчою температура повітря очікується на Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині. Приблизно +18+20 градусів.

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Літня спека затримається на Півдні

Водночас на решті території України, хоч і не буде спекотно, але середня температура передбачається у районі +20+24 градуси. Водночас літня спека затримається на Півдні України.

Зокрема, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму температура повітря складатиме +25+29 градусів.

Уночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень на Лівобережжі помірні короткочасні дощі з грозами (вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі).

На решті території місцями невеликий дощ (вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях без опадів).

У Києві вночі будуть помірні короткочасні дощі й грози, а вдень невеликий дощ. Температура повітря в Києві вдень буде приблизно +20 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +20...+22
  • Ужгород +22...+24
  • Львів +19...+21
  • Івано-Франківськ +19...+21
  • Тернопіль +20...+22
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +20...+22
  • Луцьк +18...+20
  • Рівне +19...+21
  • Житомир +19...+21
  • Вінниця +21...+23
  • Одеса +24...+26
  • Миколаїв +23...+25
  • Херсон +23...+25
  • Сімферополь +25...+27
  • Кропивницький +22...+24
  • Черкаси +22...+24
  • Чернігів +18...+20
  • Суми +18...+20
  • Полтава +16...+18
  • Дніпро +23...+25
  • Запоріжжя +22...+24
  • Донецьк +16...+18
  • Луганськ +18...+20
  • Харків +18…+20

Прогноз погоди в Україні 15 вересня
Прогноз погоди в Україні 15 вересня / Карта Укргідрометцентр