На Спаса будет солнечно и без дождей: прогноз погоды в Украине на 19 августа

На всей территории Украины в пятницу, 19 августа, сохранится солнечная погода. На Спаса наибольшая жара будет на Закарпатье и в южных регионах Украины.

Температура воздуха 19 августа в течение дня будет колебаться в пределах +25… +28 градусов, на востоке и юге +27… +32 градуса. Грозы могут пройти в восточной части, на Юге Украины и в Днепре.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что на Спаса солнечно будет в западных, северных областях и в значительной степени в центральных. Дожди не предполагаются.

В восточной части, на Юге Украины и в Днепре с районами пройдут кратковременные грозовые дожди,

– сообщила синоптик.

Без осадков 19 августа будет в Киеве. Как написала Наталья Диденко, в пятницу воздух прогреется до +27 градусов.

Погода в городах Украины 19 августа

Ужгород – +29...+31

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +27...+29

Луганск – +28...+30

Харьков – +27...+29

Киев – +28...+30



Прогноз погоды на 19 августа / Фото Укргидрометцентра