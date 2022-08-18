На Спаса будет солнечно и без дождей: прогноз погоды в Украине на 19 августа
Источник:Укргидрометцентр
На всей территории Украины в пятницу, 19 августа, сохранится солнечная погода. На Спаса наибольшая жара будет на Закарпатье и в южных регионах Украины.
Температура воздуха 19 августа в течение дня будет колебаться в пределах +25… +28 градусов, на востоке и юге +27… +32 градуса. Грозы могут пройти в восточной части, на Юге Украины и в Днепре.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что на Спаса солнечно будет в западных, северных областях и в значительной степени в центральных. Дожди не предполагаются.
В восточной части, на Юге Украины и в Днепре с районами пройдут кратковременные грозовые дожди,
– сообщила синоптик.
Без осадков 19 августа будет в Киеве. Как написала Наталья Диденко, в пятницу воздух прогреется до +27 градусов.
Погода в городах Украины 19 августа
Ужгород – +29...+31
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +28...+30
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +27...+29
Луганск – +28...+30
Харьков – +27...+29
Киев – +28...+30